Дана Борисова назвала причину своего одиночества

Причину отсутствия партнера и своего уже четырехлетнего одиночества назвала в ходе интервью на шоу «Не принято обсуждать» телеведущая Дана Борисова.

«Я понимаю, что мне отношения сейчас без необходимости. У меня нет внутренней какой-то потребности», — объяснила звезда.

Борисова призналась, что не торопится завести новый роман из-за негативного опыта в прошлом. По ее словам, все ее отношения «были бессмысленны и не приносили удовольствия».

Ранее известная телеведущая раскрыла главную ошибку женщин в отношениях. По мнению телеведущей Елены Летучей, представительница прекрасного пола рискует лишиться партнера, если считает, что он ей что-то должен.