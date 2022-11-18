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23:32, 18 ноября 2022
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Дана Борисова назвала причину своего одиночества

Дана Борисова
Дана Борисова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Причину отсутствия партнера и своего уже четырехлетнего одиночества назвала в ходе интервью на шоу «Не принято обсуждать» телеведущая Дана Борисова.

«Я понимаю, что мне отношения сейчас без необходимости. У меня нет внутренней какой-то потребности», — объяснила звезда.

Борисова призналась, что не торопится завести новый роман из-за негативного опыта в прошлом. По ее словам, все ее отношения «были бессмысленны и не приносили удовольствия».

Ранее известная телеведущая раскрыла главную ошибку женщин в отношениях. По мнению телеведущей Елены Летучей, представительница прекрасного пола рискует лишиться партнера, если считает, что он ей что-то должен.

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