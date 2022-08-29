Дана Борисова отреагировала на возвращение в Россию Аллы Пугачевой

На возвращение в Россию популярной певицы Аллы Пугачевой отреагировала российская телеведущая и блогер Дана Борисова. Ее слова цитирует 5-tv.ru.

Борисова предположила, что знаменитая исполнительница вернулась в Москву на время. «Приехала, посмотрела, уехала. У меня почему-то такое ощущение, что она не будет здесь больше постоянно жить», — заявила телеведущая в интервью журналистам.

Ранее на возвращение певицы отреагировал шоумен Гоген Солнцев. Он заявил, что рад приезду Пугачевой в Россию.

О возвращении артистки в Россию стало известно благодаря опубликованному дизайнером Игорем Гуляевым видео. Он показал, как встречает Пугачеву, приехавшую к нему в гости на черном лимузине.