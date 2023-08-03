Дана Борисова примерила свадебное платье

Видео из свадебного салона опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Дана Борисова.

Борисова примерила несколько белых платьев. Первое было пышным, с юбкой в пол, длинным шлейфом и блестками. Второй наряд она тоже выбрала длины макси, с глубоким декольте и перьями на бретелях.

Ранее телеведущая Дана Борисова раскрыла секреты личной жизни.