15:12, 03 августа 2023
1 мин.
Дана Борисова примерила свадебное платье
Телеведущая Дана Борисова опубликовала видео из свадебного салона.
Кадр: @danaborisova_official
Видео из свадебного салона опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Дана Борисова.
Борисова примерила несколько белых платьев. Первое было пышным, с юбкой в пол, длинным шлейфом и блестками. Второй наряд она тоже выбрала длины макси, с глубоким декольте и перьями на бретелях.
Ранее телеведущая Дана Борисова раскрыла секреты личной жизни.