09:33, 05 июля 2023
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Телеведущая Дана Борисова раскрыла секреты личной жизни
Телеведущая Дана Борисова рассказала о своих поклонниках.
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com
О своих поклонниках рассказала 47-летняя телеведущая Дана Борисова, пишет «СтарХит». По ее словам, они проживают как в России, так и за рубежом.
По словами знаменитости, один из мужчин, по имени Фридрих, живет в Германии, другой — в Красноярске. Телеведущая отметила, что ее устраивает общение с ними на расстоянии. Она также не скрывает, что мужчины оказывают ей финансовую поддержку.
Ранее Дана Борисова пожаловалась на преследующего ее маньяка.