Телеведущая Дана Борисова раскрыла секреты личной жизни

О своих поклонниках рассказала 47-летняя телеведущая Дана Борисова, пишет «СтарХит». По ее словам, они проживают как в России, так и за рубежом.

По словами знаменитости, один из мужчин, по имени Фридрих, живет в Германии, другой — в Красноярске. Телеведущая отметила, что ее устраивает общение с ними на расстоянии. Она также не скрывает, что мужчины оказывают ей финансовую поддержку.

Ранее Дана Борисова пожаловалась на преследующего ее маньяка.