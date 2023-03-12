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20:14, 12 марта 2023
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Дана Борисова раскрыла свой вес после похудения

Телеведущая Дана Борисова сообщила о похудении от 63,6 до 57 килограммов за шесть недель.

Дана Борисова раскрыла свой вес после похудения
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова сообщила о похудении от 63,6 до 57 килограммов за шесть недель Свой вес после полутора месяцев похудения раскрыла телеведущая Дана Борисова в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказала, что шесть недель придерживалась нутрициологического питания.

«Результат снижения веса — от 63,6 до 57 килограммов», — сообщила звезда. Борисова добавила, что с помощью правильного питания наладила режим дня, уменьшила тягу к сигаретам, а также сократила количество принимаемых лекарств от биполярного расстройства.

Ранее сброшенный за две недели после родов вес раскрыла певица Ольга Орлова. Ограничения в еде помогли ей похудеть на десять килограммов.

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