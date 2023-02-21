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21:42, 21 февраля 2023
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Ольга Орлова раскрыла сброшенный за две недели после родов вес

Ольга Орлова раскрыла сброшенный за две недели после родов вес
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сброшенный за две недели после родов вес раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова. Ограничения в еде помогли ей похудеть на десять килограммов.

«Ем все, но понемногу. Не ем на ночь. Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — описала она свою жизнь в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Орлова во второй раз стала матерью 6 февраля. Она родила дочь и назвала ее Анной. Позднее знаменитость назвала различия ранней и поздней беременности.

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