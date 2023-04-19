Данила Козловский ответил на слухи об отъезде из России

«Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю», — заявил Козловский. Он добавил, что дорожит своими зрителями и считает важным находиться вместе с ними в одной стране.

Ранее об отъезде из России высказался актер и телеведущий Оскар Кучера. Шоумен сообщил, что его жена Юлия в 2022 году дважды хотела покинуть страну, но он отговорил ее от этого шага.