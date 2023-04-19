17:32, 19 апреля 2023
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Данила Козловский ответил на слухи об отъезде из России
Актер Данила Козловский опроверг свою эмиграцию в США.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Актер Данила Козловский ответил на слухи об отъезде из России. Видео, в котором артист опровергает свою эмиграцию в США, появилось в его Telegram-канале.
«Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю», — заявил Козловский. Он добавил, что дорожит своими зрителями и считает важным находиться вместе с ними в одной стране.
Ранее об отъезде из России высказался актер и телеведущий Оскар Кучера. Шоумен сообщил, что его жена Юлия в 2022 году дважды хотела покинуть страну, но он отговорил ее от этого шага.