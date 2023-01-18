Люди
05:35, 18 января 2023
1 мин.

Оскар Кучера высказался об отъезде из России

Оскар Кучера высказался об отъезде из России
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Об отъезде из России высказался актер и телеведущий Оскар Кучера в YouTube-шоу журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом). Артист сообщил, что его жена Юлия в 2022 году дважды хотела покинуть страну, но он отговорил ее от этого шага.

«У нас был жесткий разговор с женой, когда она хотела уехать», — отметил шоумен. Кучера подчеркнул, что хотел остаться в России, и его поддержал сын Александр.

Ранее об отъезде из России высказался известный юморист, художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев. Он сказал, что не собирается покидать страну.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.