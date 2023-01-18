Оскар Кучера высказался об отъезде из России

Об отъезде из России высказался актер и телеведущий Оскар Кучера в YouTube-шоу журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом). Артист сообщил, что его жена Юлия в 2022 году дважды хотела покинуть страну, но он отговорил ее от этого шага.

«У нас был жесткий разговор с женой, когда она хотела уехать», — отметил шоумен. Кучера подчеркнул, что хотел остаться в России, и его поддержал сын Александр.

Ранее об отъезде из России высказался известный юморист, художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев. Он сказал, что не собирается покидать страну.