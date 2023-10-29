Умерла известная российская актриса Дарья Пешкова

Известная российская актриса, внучка знаменитого писателя Максима Горького Дарья Пешкова умерла в возрасте 96 лет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Театра им. Вахтангова, где она проработала почти 75 лет.

«Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра, старомодно добропорядочным и трепетным», — заявили в культурном учреждении.

Всего за время своей работы в театре артистка сыграла около 50 ролей, среди которых роли Кати («Поют жаворонки»), Немки («Идиот»), Бабы («Виринея»), Акушерки («Анна Каренина»), цыганки Глаши («Живой труп») и другие.

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