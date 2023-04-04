Названа дата открытия памятника Владимиру Жириновскому в Москве

Памятник основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреле, передает ТАСС слова создателя скульптуры, народного художника РФ Андрея Ковальчука.

«Памятник будет открыт для общего обозрения лишь после всех официальных церемоний 6 апреля в годовщину со дня смерти», — сообщил скульптор, отметив, что монумент высотой 2,75 метра решено было сделать из бронзы, чтобы точно передать все черты Жириновского.

По словам Ковальчука, на постаменте памятника выгравирована цитата политика, которая до официального открытия монумента держится в секрете. Скульптур уточнил, что в создании памятника принимали активное участие родственники и соратники Жириновского — они несколько раз приезжали в мастерскую и согласовывали эскизы.

Ранее сообщалось, что пиджак Владимира Жириновского выставили на аукцион за сотни тысяч рублей.