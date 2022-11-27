Массовая давка подростков в Москве попала на видео

«Больше тысячи человек несколько часов пытались выйти на улицу после мероприятия. У гардероба образовалась самая настоящая давка. Владельцы площадки, поняв, что ситуация вышла из-под контроля, просто закрыли людей внутри», — объяснили администраторы канала.

Сообщается, что несовершеннолетних посетителей начали выпускать лишь через несколько часов после окончания мероприятия. При этом многие из них остались без верхней одежды и личных вещей, которые были утеряны. Уточняется, что в случившемся теперь будет разбираться полиция.

Ранее люди устроили давку в магазине H&M в московском ТЦ «Авиапарк». Происходящее попало на видео.