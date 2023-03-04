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16:35, 04 марта 2023
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Журналиста Антона Красовского сняли с рейса в московском аэропорту за дебош

Журналиста Антона Красовского сняли с рейса в московском аэропорту за дебош
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Общественного деятеля, журналиста, пропагандиста, публициста Антона Красовского сняли с рейса за дебош в московском аэропорту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, где телеведущий обратился в нецензурной форме к авиакомпании.

По данным Telegram-канала Baza, Красовский должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в Ташкент. Бывший глава «RT Россия» начал агрессивно себя вести после того, как на него пожаловался сосед по бизнес-классу — Красовский громко разговаривал по телефону, чем мешал окружающим.

«После замечания Антон Вячеславович устроил истерику, стал кричать еще громче и обзывать пассажиров. Буйного пассажира решили снять с рейса», — говорится в сообщении.

По информации источника, в аэропорту его никак не стали оформлять, а обошлись профилактической беседой.

Ранее о полете на «заминированном» самолете, следовавшем рейсом Москва — Гоа, рассказал телеведущий Оскар Кучера.

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