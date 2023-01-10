Оскар Кучера рассказал о полете на «заминированном» самолете рейса Москва — Гоа

О полете на «заминированном» самолете, следовавшим рейсом Москва — Гоа, рассказал телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале. Шоумен сообщил, что борт авиакомпании Azur Air, на котором он оказался с семьей, сперва задержали на 17,5 часов, а затем экстренно посадили в аэропорту города Джамнагар.

«Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, а вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, всех посадили в автобусы по 45 человек, потом построили в одну линию. Было неприятно. Дальше всех начали обыскивать и досматривать», — написал Кучера. По его словам, после нескольких проверок пассажиров собрали в зале аэропорта, накормили и предложили напитки.

«Надо отдать должное экипажу, который был стоически спокоен и приветлив! Нам, правда, не сказали причину посадки, но пообещали объяснить все потом», — отметил телеведущий.

В пресс-службе авиакомпании ТАСС сообщили, что указанный самолет действительно совершил внеплановую посадку в индийском штате Гуджарат. Информация о минировании не подтвердилась, поэтому вылет рейса в Гоа запланировали на 11 часов утра по московскому времени.

Ранее самолет Пермь — Москва увяз в снегу во время взлета и попал на видео. Пассажиров и членов экипажа пришлось эвакуировать.