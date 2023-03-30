Женщина устроила дебош в башне «Москва-Сити» и попала на видео

В ролике запечатлено, как женщина, сидящая возле входа в мебельный шоурум, в какой-то момент берет в руки небольшой стеклянный столик с ножками золотого цвета и со всей силы бросает его об пол. Журналисты отмечают, что это был итальянский столик стоимостью 300 тысяч рублей. Судя по поведению россиянки, она в этот момент находилась в состоянии опьянения.

После случившегося дебоширка убежала от охраны, спрятавшись, предположительно, в одной из машин на парковке. В данный момент ее ищет полиция.

Ранее журналиста Антона Красовского сняли с рейса за дебош в московском аэропорту. Публицисту не понравилось, что на него из-за громких разговоров по телефону пожаловался сосед.