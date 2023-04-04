Мужчина устроил дебош в столичном магазине и попал на видео

В Зеленограде мужчина устроил дебош в продуктовом магазине. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На опубликованных кадрах неизвестный ногой выбивает стеклянные двери в магазин, после чего начинает крушить прилавки с мониторами и товарами.