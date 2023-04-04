01:28, 04 апреля 2023
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Мужчина устроил дебош в столичном магазине и попал на видео
В Зеленограде мужчина устроил дебош в продуктовом магазине.
Кадр: видео Telegram-канал «Что там в Москве?»
В Зеленограде мужчина устроил дебош в продуктовом магазине. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
На опубликованных кадрах неизвестный ногой выбивает стеклянные двери в магазин, после чего начинает крушить прилавки с мониторами и товарами.
Пользователи в комментариях написали, что погром произошел в магазине алкогольных напитков «Винлаб», а причиной агрессивных действий стало злоупотребление спиртными напитками.
Ранее женщина устроила дебош в башне «Москва-Сити» и попала на видео.