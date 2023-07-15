Диетолог Гинзбург предупредил об опасных последствиях дефицита клетчатки

Об опасных последствиях недостатка клетчатки в рационе предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Москве 24». По его словам, дефицит пищевых волокон может приводить к развитию злокачественных опухолей.

«Дефицит клетчатки в рационе опасен, прежде всего, быстрым развитием и злокачественным течением так называемых возрастных болезней. Она снижает вероятность рака толстой и прямой кишки, замедляет развитие атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний», — пояснил доктор.

Клетчатка также улучшает обмен холестерина и состояние микрофлоры кишечника. В день необходимо употреблять не менее 30 граммов пищевых волокон, заявил Гинзбург. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, ягодах, бобовых, кашах и хлебе из муки грубого помола.

Ранее Гинзбург рассказал о пользе острой еды. По его словам, в перце содержится вещество капсаицин, которое положительно влияет на настроение.