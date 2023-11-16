Дефиле россиянки в купальнике на конкурсе «Мисс Вселенная» попало на видео
Участница конкурса «Мисс Вселенная» Голубева вышла в полуфинал.
Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» россиянка Маргарита Голубева вышла в полуфинал. Ее дефиле в сине-фиолетовом блестящем купальнике с вырезами на боках и спине попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «НеМалахов».
Голубева вышла на сцену и представилась публике на родном языке. «Маргарита Голубева, Россия!» — громко сказала она. Финал конкурса состоится уже в субботу, 18 ноября.
В этом году Россию на конкурсе, который проходит в Сан-Сальвадоре, представляет 22-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая ранее удостоилась титула «Мисс Россия-2023». Кроме того, она заняла второе место в конкурсе «Мисс Европа-2023».
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