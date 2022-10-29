Бывшая «Мисс Вселенная» раскрыла секрет настоящей женственности

Секрет настоящей женственности раскрыла в беседе с «Мослентой» бывшая «Мисс Вселенная», известная телеведущая и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова.

«Сейчас не существует стандартов красоты как таковых. Если раньше мы все понимали, что Софи Лорен или Мэрилин Монро — это символы женственности и привлекательности, то сегодня таких символов нет. На подиумах мы видим моделей-андрогинов, которые могут демонстрировать и женские, и мужские образы, а также моделей с особенностями внешности, которые сложно подвести под какие-то стандарты», — поделилась Федорова.

Несмотря на это, многие женщины по-прежнему пытаются подогнать себя под какие-то рамки, активно пользуются услугами пластических хирургов и косметологов, продолжила она. «Это личное решение каждой. Если для того, чтобы почувствовать себя более счастливой и привлекательной, девушка прибегает к каким-то процедурам и операциям — это ее выбор. Мы не вправе ее осуждать», — заявила телеведущая.

Федорова напомнила: женщина всегда была хранительницей очага, мамой, женой и тем тылом, который давал мужчинам силы защищать свою семью и свою страну в неспокойные времена. «Сейчас же мы наблюдаем тенденции, когда женщины отказываются от своей сущности, своего естества в пользу "мужских" ролей, и само понятие "женственность" воспринимается как слабость», — заметила она.

Однако если женщины и мужчины меняются ролями, они стирают границы между полами, а это разрушает основы основ нашего мира, уверена бывшая «Мисс Вселенная».

Ранее Федорова назвала главные сложности в воспитании детей. По ее мнению, они заключаются в наличии фастфуда и гаджетов.