Доктор Мясников назвал действенный способ лечения насморка

Действенный способ лечения насморка в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

При заложенности носа медик посоветовал промывать его морской водой. Мясников также отметил, что в период простуд нос можно прогревать, однако делать это можно только при негнойных выделениях.

Специалист добавил, что в 99 процентах случаях причина появления насморка — это вирусная инфекция.

Ранее врач Гинзбург назвал четыре продукта для облегчения простуды.