15:34, 30 сентября 2023
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Доктор Мясников назвал действенный способ лечения насморка
Врач Мясников посоветовал промывать нос морской водой в период насморка.
Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com
Действенный способ лечения насморка в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
При заложенности носа медик посоветовал промывать его морской водой. Мясников также отметил, что в период простуд нос можно прогревать, однако делать это можно только при негнойных выделениях.
Специалист добавил, что в 99 процентах случаях причина появления насморка — это вирусная инфекция.
Ранее врач Гинзбург назвал четыре продукта для облегчения простуды.