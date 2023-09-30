Доктор Гинзбург назвал четыре продукта для облегчения простуды

Четыре продукта для облегчения простуды назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Москве 24» . Он порекомендовал пить морсы и компоты, а также есть мед и богатые белком яйца.

«Человек, который болеет, нуждается в энергии, хорошем белке и разных противовоспалительных веществах, которые мы называем флавоноидами», — пояснил доктор.

Гинзбург посоветовал добавлять мед в чай в небольших количествах. Морсы и компоты лучше всего варить из различных ягод.

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