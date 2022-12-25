Врач дал советы по действиям при обморожении

Советы по неотложным действиям при признаках обморожения дал в разговоре с «Мослентой» главный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Обморожение опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Поэтому если вы находитесь на улице, нужно обращать внимание на симптомы. При обморожении легкой степени кожа бледнеет, а после согревания краснеет. Более серьезная травма может сопровождаться онемением, легким покалыванием, зудом. И старайтесь не совмещать алкоголь и прогулки — человек в опьянении может не заметить признаков переохлаждения, а лучше вообще отказаться от алкоголя в пользу своего здоровья», — сказал врач.

Он развеял миф о пользе растирания обмороженных участков снегом — это может травмировать кожу. Равно опасно опускать обмороженные конечности в горячую воду — быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.

Врач советует согреть пораженные участки умеренным теплом. «Если обморожение сильное, когда не проходит покраснение, онемение, зуд и даже боль, надо как можно скорее обратиться к врачу», — сказал Тяжельников.

Другой зимней опасностью для людей, которые по разным причинам вынуждены долго находиться на улице, врач назвал переохлаждение. Это стресс для организма, который ведет к снижению иммунитета и делает его уязвимым для бактерий и вирусов.

«О переохлаждении свидетельствует озноб. Таким образом организм защищается от теплопотери. Надо сразу предпринять меры для согревания. Если есть возможность, следует зайти в теплое помещение и отогреться», — сказал он.

Чтобы предотвратить эти риски морозной погоды, специалист рекомендует носить одежду их ворсистых материалов. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно носить шарф. Головной убор должен быть не продуваемым и закрывать уши.

Обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Так, чтобы можно было надеть теплые носки, ступня не сдавливалась, а пальцы ног свободно двигались. Очень важно утеплить руки. Они мерзнут быстрее из-за тонкой жировой ткани. Через незащищенные руки происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь.

«Если вы долго вынуждены находиться на улице, старайтесь активнее двигаться. Берите с собой термос с горячим чаем, дополнительные теплые вещи, приобретите согревающие стельки или вкладыши в перчатки», — посоветовал Тяжельников.

Ранее в Депздраве Москвы составили зимний стоп-лист. В списке перечислены действия, которые могут серьезно навредить здоровью в холодное время года.