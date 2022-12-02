В Депздраве Москвы составили зимний стоп-лист

Зимний стоп-лист составили в официальном Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы. В списке перечислены действия, которые могут серьезно навредить здоровью в холодное время года.

«Опасно популярное зимнее развлечение — катание на тюбингах. Оно лидирует по числу и тяжести среди зимних травм, может привести к черепно-мозговым и спинно-мозговым травмам», — говорится в пресс-релизе.

Также зимой не стоит находиться в помещении в шапке, поскольку голова начинает потеть и перегреваться, а после выхода на улицу возникает резкий перепад температур, возрастает риск переохладиться и заболеть. Прогулки с голыми лодыжками и щиколотками — тоже плохая идея: таким образом можно получить обморожение.

Кроме того, нельзя при обморожении растирать потерявшую чувствительность кожу снегом или спиртом, а на морозе не стоит согреваться алкоголем. Горячительные напитки вредят здоровью, снижают адаптационный потенциал организма и повышают риск травматизма.

В целях профилактики инфекционных заболеваний запрещено капать сок лука или чеснока в нос, но эти продукты можно добавлять в еду.

Ранее врач напомнил об опасности горячих ванн и горчичников при ОРВИ. Для поддержания гигиены можно делать обтирания или принимать теплый душ.