Декан Высшей школы телевидения МГУ назвал отличительное качество москвичей

Отличительное качество жителей Москвы от жителей других городов назвал в интервью «Москвич Mag» российский журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. По его словам, в столице становится все больше людей, совершенно ее не знающих.

«Знаменитое московское словечко "понаехали" реализуется (…) Все-таки в советские времена, если ты, запутавшись в старом московском районе, останавливал кого-то на улице и спрашивал дорогу, то в 90 процентах случаев человек тебе объяснял. Вот сейчас люди знают свои какие-то кварталы, где они живут, ресторан, где они чаще обедают или ужинают, но не более того», — пояснил он.

По мнению профессора, современные горожане стали очень часто ругаться матом, а во времена его молодости это было непозволительно в присутствии женщин и детей.

«Мы все знали эти слова, и мы употребляли эти слова, но никогда при женщинах, старших и детях. Это было табу. Сейчас меня это задевает внутренне — это неправильно, так не должно быть. Увы, это относится и к москвичам», — сказал Третьяков.

Ранее гордость назвала основным отличием москвичей от жителей других городов профессор международных отношений, политолог, писатель, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина.