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Правнучка Хрущева назвала отличительное качество москвичей

Правнучка Хрущева назвала отличительное качество москвичей
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гордость назвала основным отличием москвичей от жителей других городов профессор международных отношений, политолог, писатель, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина в разговоре с «Москвич Mag».

«Мы, москвичи, гордые даже если мы не имеем это в виду. У каждого есть своя центральность», — сказала она.

Сейчас Нина Хрущева живет в Нью-Йорке. По ее словам, местные жители чувством особенной гордости очень похожи на жителей российской столицы.

Ранее российский диджей Евгений Рудин, известный как DJ Грув, сравнил вечеринки в Москве и за рубежом. По его словам, Москва никогда не спит, в отличие от Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина.

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