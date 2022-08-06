Правнучка Хрущева назвала отличительное качество москвичей

Гордость назвала основным отличием москвичей от жителей других городов профессор международных отношений, политолог, писатель, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина в разговоре с «Москвич Mag».

«Мы, москвичи, гордые даже если мы не имеем это в виду. У каждого есть своя центральность», — сказала она.

Сейчас Нина Хрущева живет в Нью-Йорке. По ее словам, местные жители чувством особенной гордости очень похожи на жителей российской столицы.

Ранее российский диджей Евгений Рудин, известный как DJ Грув, сравнил вечеринки в Москве и за рубежом. По его словам, Москва никогда не спит, в отличие от Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина.