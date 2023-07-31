Декоратор развеяла мифы об организации пространства дома

На сегодня, чтобы отказаться от этой идеи, достаточно осознать, что времена изменились, дефицита больше нет и можно купить, что угодно. Отсюда необходимость в хранении того, что не используется и устарело, просто уходит сама собой, пояснила она.

По словам эксперта, организация пространства — это не просто хаотичная сборка вещей по контейнерам и коробкам, а целая система с определенными правилами. Они неочевидны для человека без специальных знаний, позволяющих делать из дома комфортное, удобное, упорядоченное пространство для всех членов семьи.

Изучить все аспекты можно самостоятельно, но если такой возможности нет, то для создания комфорта дома можно обратиться к специалисту.

«При правильном подходе в жилище больше не будет хаоса, а вещи будто сами станут "прыгать" на отведенные им места», — заключила она.

Ранее известный блогер, профессиональный организатор пространства и декоратор Анастасия Алборова раскрыла секрет, как выгоднее всего покупать предметы новогоднего декора.