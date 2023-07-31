Декоратор развеяла мифы об организации пространства дома
Основные мифы об организации пространства жилья в беседе с «Мослентой» развела профессиональный организатор пространства и декоратор Маруся Рябова. Она отметила, что сделать это можно без больших денежных вложений.
«Не всегда организация пространства требует огромных финансовых затрат. Иногда вполне можно обойтись без них, чтобы построить удобную систему хранения для всей семьи. Или приобрести определенные недорогие мелочи, чтобы ваше жилье стало смотреться совершенно по-другому, а уровень комфорта и упорядоченности возрос в разы»
По ее словам, многие люди думают, что захламленность пространства вызывается размерами помещения. То есть, чем оно меньше, тем больше хаоса, так как вещи просто некуда прятать. Однако упорядочить маленькую квартиру гораздо проще, чем большую, отметила Рябова.
«"А вдруг пригодится?" — очень распространенный миф среди людей с русским менталитетом. Он корнями уходит в историю страны, в историю выживания. В те времена, когда не было другого варианта, как копить и хранить, ведь купить многие товары было практически невозможно. А если удавалось что-то достать, то это береглось и передавалось из поколения в поколение»
На сегодня, чтобы отказаться от этой идеи, достаточно осознать, что времена изменились, дефицита больше нет и можно купить, что угодно. Отсюда необходимость в хранении того, что не используется и устарело, просто уходит сама собой, пояснила она.
По словам эксперта, организация пространства — это не просто хаотичная сборка вещей по контейнерам и коробкам, а целая система с определенными правилами. Они неочевидны для человека без специальных знаний, позволяющих делать из дома комфортное, удобное, упорядоченное пространство для всех членов семьи.
Изучить все аспекты можно самостоятельно, но если такой возможности нет, то для создания комфорта дома можно обратиться к специалисту.
«При правильном подходе в жилище больше не будет хаоса, а вещи будто сами станут "прыгать" на отведенные им места», — заключила она.
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