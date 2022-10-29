Названы способы найти «дело жизни» и обеспечить себе большой доход

Способы найти «дело жизни» и обеспечить себе большой доход назвала в беседе с «Мослентой» трансформационный коуч Наталья Козловская.

«Самый простой и действенный способ — понять, что вас радует, ведь дело жизни должно приносить истинное удовольствие. Это должна быть не просто престижная работа в известной компании, а то, что вас зажигает вне зависимости от актуальности сферы», — заявила коуч.

Козловская отметила, что очень часто делом жизни становится хобби. Собеседница «Мосленты» уточнила: это должно быть не просто хобби, а то, что приносит пользу людям.

«У вас может возникнуть логичное возражение, что хобби — это всего лишь увлечение, которое не приносит деньги. Но в этом и заключается секрет. В новом времени человек получает огромные деньги только занимаясь тем, что можно считать хобби», — сказала она.

«А теперь вспомните: вам наверняка когда-то задавали вопрос "Как ты это делаешь?" или "Как у тебя это получается?!" Если люди спрашивают вас об этом или, более того, просят помочь им в чем-то, апеллируя тем, что у вас хорошо получается, это знак. Как только вы услышите нечто подобное, знайте: данная сфера может стать вашим хобби», — заявила Козловская.

Коуч посоветовала развивать этот ресурс, научиться получать от него удовольствие, чтобы впоследствии приносить пользу людям и получать за это щедрые гонорары.

Ранее способы повышения вовлеченности сотрудников в работу компании назвала бизнес-коуч, основатель Международной академии бизнес-коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние» Катерина Акман. По ее мнению, конкретными инструментами в данном случае являются общие опросы и индивидуальные беседы.