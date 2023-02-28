Полиция пришла к родственникам певца SHAMAN по делу о проверке на экстремизм

Полицейские пришли к родственникам певца SHAMAN по месту его регистрации в Туле — его песню «Я русский» проверяют на предмет экстремизма, сообщает KP.RU. В квартире живут бабушка и дедушка артиста, они сразу связались с внуком и передали трубку участковому. Сотрудник МВД попросил Ярослава Дронова (настоящее имя певца) написать объяснительную дистанционно, так как сам он живет в Москве.

«Уголовный розыск попросил меня изложить свои мысли по этому поводу в разъяснительной записке, что я и сделал. Утверждение "я — русский" означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной… Эту песню я написал и пою, потому что я — русский», — написал сам певец в своем Telegram-канале, прикрепив к публикации фотографию заявления.

Артист напомнил, что именно эта его песня прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь — сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина. Кроме того, до публикации песня прошла все необходимые проверки, подчеркнул Дронов.

Ранее сообщалось, что заявление с просьбой проверить песню исполнителя SHAMAN «Я — русский» на экстремизм поступило в Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области.