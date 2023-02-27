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17:32, 27 февраля 2023
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Песню SHAMAN «Я русский» попросили проверить на экстремизм

Песню SHAMAN «Я русский» попросили проверить на экстремизм
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заявление с просьбой проверить песню исполнителя SHAMAN «Я русский» на экстремизм поступило в Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области. Об этом сообщил сам артист в своем Telegram-канале.

«Спасибо незнакомцу за такое внимание к моему творчеству, нашедшему экстремизм в этих строчках, простых и полных любви к стране, в которой жили мои предки, где живу я и хочу, чтобы жили мои внуки», — написал SHAMAN.

Исполнитель сообщил, что правоохранители попросили его предоставить разъяснительную записку по факту заявления. Текст своего заявления SHAMAN опубликовал на канале.

«Мою песню "Я РУССКИЙ" знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну», — написал певец, подчеркнув, что композиция прошла все необходимые проверки и звучала в эфире Первого канала после новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Ранее в Подмосковье приверженцу «воровских понятий» предъявили обвинение в экстремистской деятельности. Мужчина был активным участником движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

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