В программе Малышевой назвали главную понижающую риск деменции привычку

Главную понижающую риск развития деменции привычку назвали в программе «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман.

По словам специалистов, здоровый образ жизни способен сокращать эту вероятность на 90 процентов. Он подразумевает правильное питание, регулярную физическую, социальную и умственную активность и полный отказ от вредных привычек. Только так человек, имеющий предрасположенность к возникновению заболевания, может воздействовать на активность генов.

Ранее невролог Мацокин заявил, что депрессия является одним из ранних признаков деменции у пожилых людей.