Ивлеева и Пичугин запланировали открыть демократичный по ценам бар в Москве

Новый бар в среднем ценовом сегменте запланировали открыть в Москве известная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева и выступивший ее партнером бизнесмен Александр Пичугин, сообщают «Ведомости». Звезда подтвердила изданию эту информацию.

По данным «Ведомостей», Ивлеева стала совладелицей нового столичного бара. По ее словам, формат заведения будет демократичным. Для артистки это уже вторая попытка войти в подобный бизнес — в 2021 году телеведущая анонсировала запуск бара «Капельница» в Москве, однако этим планам так и не удалось сбыться.

Пичугин сообщил, что открытие бара назначено на лето 2023 года. Бизнесмен является генеральным директором и совладельцем сети баров, к которой относятся франшизные сети «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky и Spletni.

Ранее секрет успеха рестораторов в Москве раскрыл владелец столичного бара StereoPeople Андрей Третьяков. По его словам, главное — нанять честную и трудолюбивую команду.