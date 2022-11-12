Владелец бара раскрыл секрет успеха рестораторов в Москве

Секрет успеха рестораторов в Москве раскрыл «Мосленте» владелец столичного бара StereoPeople Андрей Третьяков. По его словам, главное — нанять честную и трудолюбивую команду.

«Ресторанный бизнес — это один из самых ненадежных в плане защиты финансов и вообще интеллектуальной собственности. Всем известно, что в ресторане легче всего воровать и, возможно, переманивать клиентов», — объяснил Третьяков. Поэтому, по его словам, в коллективе важно сохранить атмосферу полного доверия.

Ранее был раскрыт главный ресторанный тренд в столице. По словам критика Михаила Костина, это блюда мексиканской кухни.