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12:22, 12 ноября 2022
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Владелец бара раскрыл секрет успеха рестораторов в Москве

Владелец бара раскрыл секрет успеха рестораторов в Москве
Фото: eggbank / Unsplash

Секрет успеха рестораторов в Москве раскрыл «Мосленте» владелец столичного бара StereoPeople Андрей Третьяков. По его словам, главное — нанять честную и трудолюбивую команду.

«Ресторанный бизнес — это один из самых ненадежных в плане защиты финансов и вообще интеллектуальной собственности. Всем известно, что в ресторане легче всего воровать и, возможно, переманивать клиентов», — объяснил Третьяков. Поэтому, по его словам, в коллективе важно сохранить атмосферу полного доверия.

Ранее был раскрыт главный ресторанный тренд в столице. По словам критика Михаила Костина, это блюда мексиканской кухни.

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