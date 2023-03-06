Иван Ургант опубликовал редкое фото жены в день ее рождения

Редкое фото своей жены Натальи и поздравление с днем ее рождения опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущий Иван Ургант.

«Все, что я люблю! Наташка, гитара и электричество! С днем рождения, моя любовь!» — написал шоумен. На опубликованном фото его жена Наталья Кикнадзе сидит на диване с бокалом в руках.

Подписчики артиста присоединились к поздравлениям. «Вы замечательная пара! С днем рождения», «Наташа прекрасна! С днем рождения!», «Хочу, чтобы меня тоже кто-то так сильно любил, как вы свою прекрасную Наташу. С днем рождения», — написали фолловеры в комментариях.

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