Мать Гарика Харламова назвала рождение сына подарком судьбы

Мать юмориста Гарика Харламова Наталья поздравила сына с 42-летием. В своей публикации на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), женщина назвала рождение сына подарком судьбы.

«В последний день зимы 1981 года судьба преподнесла мне самый главный подарок моей жизни. Мое счастье, любовь, гордость и радость — мой сын Гарик Харламов. С днем рождения!» — написала Наталья Харламова в своем поздравлении.

Публикацию она сопроводила своей фотографией с тортом, специально приготовленным ко дню рождения сына.

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