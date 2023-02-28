23:32, 28 февраля 2023
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Мать Гарика Харламова назвала рождение сына подарком судьбы
Фото: @khar_nat
Мать юмориста Гарика Харламова Наталья поздравила сына с 42-летием. В своей публикации на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), женщина назвала рождение сына подарком судьбы.
«В последний день зимы 1981 года судьба преподнесла мне самый главный подарок моей жизни. Мое счастье, любовь, гордость и радость — мой сын Гарик Харламов. С днем рождения!» — написала Наталья Харламова в своем поздравлении.
Публикацию она сопроводила своей фотографией с тортом, специально приготовленным ко дню рождения сына.
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