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20:41, 26 января 2023
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Диетолог Гинзбург перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты

Диетолог Гинзбург перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты
Фото: Kaouther Djouada / Unsplash

Продукты, частое употребление которые может вызывать депрессивные расстройства и тревожность, перечислил «Вечерней Москве» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Особо он выделил сахар и сахаросодержащие продукты — конфеты, торты, выпечку.

«Людям, конечно, кажется, что съел сладкое — и мозги просветлели, но на самом деле, если у человека мозг сам по себе работает хорошо, ему не нужен дополнительный стимулятор в виде сахара», — уточнил он.

Кроме того, нейровоспаления в организме, приводящие к депрессии, может вызывать хлеб, картошка и рис, так как они быстро повышают уровень сахара в крови. Гинзбург объяснил, что после употребления этих продуктов хочется есть еще больше. У человека меняется система вознаграждения в мозге. Это заставляет радоваться пище и впадать в угнетение без нее, добавил эксперт.

«Трансжиры (маргарин, подсолнечное масло, колбасы, сардельки) увеличивают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств», — сообщил Гинзбург.

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