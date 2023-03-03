Депутат Госдумы потребовал проверить тату-салон для котов в Москве

Провести полицейскую проверку московского тату-салона, в котором предлагают услуги для кошек породы сфинкс, попросил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов. В интервью «Газете.Ru» он сказал, что процедура набивания рисунков на коже питомцев попадает под определение жестокого обращения с животными.

«Запросы от меня уйдут и в прокуратуру, и в МВД. Может, под уголовку это не попадет, но с точки зрения возможной административной ответственности реакция со стороны правоохранителей должна быть обязательно», — заявил он.

Собеседник издания назвал процедуру «дурью» и «блажью», а также обратился к владельцам, посоветовав им «не сходить с ума».

Ранее стало известно, что автором идеи выступил тату-мастер Юрец Удалец. Он уточнил, что процесс нанесения тату проходит под наркозом и присмотром ветеринара и анестезиолога. Стоимость таких работ стартует от миллиона рублей.