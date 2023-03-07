Депутат отравился мухоморами в Москве
Депутата из Красноярского края Дениса Терехова госпитализировали с отравлением мухоморами в Москве.
В реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве доставили депутата из Красноярского края Дениса Терехова, сообщает Telegram-канал Baza.
«Медики поставили Терехову диагноз — отравление мухоморами. Где депутат взял грибы — неизвестно», — сообщил источник.
Терехов — политик, общественный деятель, бизнесмен, ведущий телеканала «Мир» и основатель агентства «Социальные сети». С сентября 2021 года — депутат законодательного собрания Красноярского края от фракции «Новые люди», член комитета по экологии и природным ресурсам, а также член комитета по спорту, туризму и молодежной политике.
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