Семилетняя девочка отравилась галоперидолом в Подмосковье

Семилетнюю девочку спасли от отравления галоперидолом врачи Видновской районной клинической больницы. Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе лечебного учреждения, таблетку сильнодействующего лекарство дала ребенку мать, перепутав с глицином.

«Симптомы передозировки галоперидола напрямую зависят от количества принятого препарата. Ребенок выпил таблетку с дозировкой 0,5 миллиграмма — довольно серьезная для такого возраста доза. В результате у девочки наблюдались головокружение, головная боль, слабость, сонливость и тошнота», — цитирует пресс-служба заведующую педиатрическим отделением ВРКБ Марину Цареву.

Девочке срочно промыли желудок и дали абсорбенты. Пока шли эти процедуры, ее мать написала заявление об отказе от госпитализации и забрала ребенка домой. Однако через несколько часов девочке стало хуже и ее вернули в больницу в состоянии сильной заторможенности, с нарушением координации движений, гипотонией, учащением сердцебиения и другими опасными симптомами.

«Если препарат пробыл в желудке дольше двадцати минут, то он неизбежно начал усваиваться. А значит, промывание желудка и прием абсорбентов не обеспечивает полное очищение организма», — пояснила Царева.

В итоге врачи ВРКБ смогли спасти девочку. Сейчас состояние пациентки стабильное, ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба больницы.

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