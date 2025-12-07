Депутат раскрыла главное преимущество Москвы

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что главное преимущество Москвы, по ее мнению, заключается в особом чувстве любви и привязанности к родному городу, которое здесь испытываешь. Ее слова приводит Sport24.

«Главное преимущество Москвы в том, что это мой родной город, и я его люблю. Бытовые моменты? Если что-то происходит, я как-то приспосабливаюсь и выхожу из этих вопросов», — отметила она.

Ранее актриса Полина Федина заявила о преимуществах Москвы перед Нью-Йорком, Парижем и Берлином. «В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже… Сфера услуг. В Москве тебе за пару кликов доставят еду к двери, лекарства, одежду, продукты. В этом смысле Москва очень удобный город. Все буквально подстраивается под твой ритм», — подчеркнула Федина.