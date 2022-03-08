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Депутат Госдумы призвал увеличить стоимость рабочего часа для россиян

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Депутат Госдумы призвал увеличить стоимость рабочего часа для россиян
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России необходимо повысить стоимость рабочего часа. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас есть проект по повышению производительности труда, мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш условный человеко-час стоил как можно больше», — объяснил депутат.

Он также рассказал, что в трудовой кодекс внесены поправки о труде, связанные с удаленным доступом. По его словам, это позволит ограничить труд человека, если он работает из дома, чтобы работодатель не использовал его труд в вечернее и ночное время.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление об отмене платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), поддержав тем самым инициативу мэра Москвы Сергея Собянина.

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