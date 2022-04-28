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Москвичи начали использовать деревья в качестве мусорок

Москвичи начали использовать деревья в качестве мусорок
Фото: страница «Чертаново» во «ВКонтакте»

Москвичи начали использовать деревья в качестве мусорок. О самых необычных выброшенных вещах в группе «Чертаново» во «ВКонтакте» рассказали пользователи сети.

«Каждый раз выглядывая в окно я вижу что-то новенькое на деревьях. В прошлый раз была зарядка, а теперь пакет», — пожаловался автор поста.

Жители столицы в обсуждениях написали, что соседи в их дворах уже давно используют деревья в качестве свалок. Так, по их словам, на ветках находили кеды, простыни, рекламные буклеты и полиэтиленовые пакеты с мусором. «У нас чайное дерево, обвешанное чайными пакетикам», «Носки на клене», «У нас бывали и полотенца, и треники», — также поделились подписчики сообщества.

При этом москвичи добавили, что под окнами домов часто можно найти хлеб, овощи, пивные банки и презервативы. «В общем все то, что нормальный народ выносит в мусор», — заключи в комментариях пользователи.

Ранее россиянин предложил способ мести выбрасывающим мусор из окон соседям.

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