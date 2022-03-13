Россиянин предложил способ мести выбрасывающим мусор из окон соседям

Житель Подмосковья снял на камеру телефона мужчину, выбросившего мусор в окно. Видеозапись была опубликована Telegram-каналом «Люберцы — SOS!». В комментариях россияне осудили подобные поступки людей. Один из них предложил способ мести таким соседям.

«В Люберцах все просто: выпил, покурил и выбросил в окно то, что неохота нести в мусорку», — так подписал ролик автор поста. Многим подписчикам канала ситуация оказалась более чем знакомой. «У нас половина дома таких. Одни унитазы кидают, другие выливают супы, третьи бычки выбрасывают…» — поделился один из юзеров.