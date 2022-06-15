Дерматолог назвала опасные последствия нахождения под солнцем без SPF

Меланома — одно из самых опасных последствий пребыванияя под солнцем без нанесения на кожу средств с SPF-защитой. Об этом «Мосленте» рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета Екатерина Грекова.

«Люди не всегда отдают себе отчет в том, что необходимо использовать солнцезащитные средства, потому что не видят мгновенных последствий. Как правило эффект от нахождения на солнце бывает накопительным. То есть последствия на коже возникают спустя годы, а иногда даже десятилетия», — сказала Грекова.

По словам специалиста, кожа нуждается в защите от ультрафиолетового излучения. Она может вызывать появление меланомы, себорейной кератомы, родинок и других новообразований. Кроме того, ультрафиолет вызывает фотостарение, то есть гиперпигментацию, морщины, потерю упругости и тонуса кожи, тусклый и неровный цвет лица, рассказала дерматолог.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова призвала отказаться от «народных» методов лечения солнечных ожогов.