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16:50, 06 января 2023
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Дерматолог раскрыла алгоритм восстановления кожи после праздников

Дерматолог раскрыла алгоритм восстановления кожи после праздников
Фото: Kalos Skincare / Unsplash

Алгоритм восстановления кожи после праздников раскрыла в беседе с «Мослентой» врач-косметолог, дерматолог, физиотерапевт, врач превентивной медицины Мария Моржанаева.

«Не стоит сразу прибегать к услугам косметолога для улучшения состояния кожи. Начните с внутреннего очищения организма, восстановления основных его функций. Тогда последующая эстетическая коррекция даст ожидаемый результат», — рекомендовала специалист.

Для детоксикации организма она посоветовала пройти IV-терапию, основанную на витаминных капельницах. Эти процедуры, по словам медика, устраняют усталость, выводят токсины, улучшают работу нервных клеток, насыщают организм витаминами и повышают уровень энергии, ускоряют регенерацию клеток, стимулируют выработку коллагена. После капельниц можно перейти к чистке и пилингам с кислотами, потом допустимы и более серьезные инвазивные методики.

Ранее дерматолог перечислила главных врагов кожи в зимний период. По ее словам, в холодное время года кожа часто становится сухой, воспаляется и приобретает неоднородный цвет.

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