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16:18, 30 января 2023
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Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной

Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной
Фото: : Алексей Майшев / РИА Новости

Самые дешевые авианаправления из Москвы этой весной назвали ТАСС в сервисе OneTwoTrip. Ими стали Псков, Казань и Самара — минимальная стоимость авиабилетов по этим направлениям не превышает трех тысяч рублей.

«Перелет в одну сторону из Москвы в Псков обойдется минимум в 1,6 тысячи рублей на человека. Следом идут Казань, куда можно долететь, заплатив не меньше 2,7 тысячи рублей, и Самара — с минимальной стоимостью билета в 2,8 тысячи рублей», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в топ самых дешевых направлений вошли Тамбов (от 3,1 тысячи рублей) и Оренбург (от 3,2 тысячи рублей).

Ранее самые популярные у россиян направления поездок на февральские праздники назвали в АТОР. Среди наиболее востребованных оказался Краснодарский край (в частности, Сочи).

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