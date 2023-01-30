Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной

Самые дешевые авианаправления из Москвы этой весной назвали ТАСС в сервисе OneTwoTrip. Ими стали Псков, Казань и Самара — минимальная стоимость авиабилетов по этим направлениям не превышает трех тысяч рублей.

«Перелет в одну сторону из Москвы в Псков обойдется минимум в 1,6 тысячи рублей на человека. Следом идут Казань, куда можно долететь, заплатив не меньше 2,7 тысячи рублей, и Самара — с минимальной стоимостью билета в 2,8 тысячи рублей», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в топ самых дешевых направлений вошли Тамбов (от 3,1 тысячи рублей) и Оренбург (от 3,2 тысячи рублей).

Ранее самые популярные у россиян направления поездок на февральские праздники назвали в АТОР. Среди наиболее востребованных оказался Краснодарский край (в частности, Сочи).