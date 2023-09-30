Десять школьников пострадали от распыленного на уроке перцового баллончика

14-летний ученик распылил на уроке перцовый баллончик в школе в подмосковном Клину, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, инцидент произошел утром в пятницу 29 сентября. Подросток распылил содержимое перцового баллончика под партой во время урока, чтобы уйти пораньше домой.

В результате нескольким детям в классе стало плохо, охранник учебного заведения вызвал скорую. Семерым пострадавших помощь оказали на месте, еще троих экстренно доставили в больницу с ожогами слизистой.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде подросток попал в больницу после драки в школьной столовой.