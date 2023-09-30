13:47, 30 сентября 2023
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Десять школьников пострадали от распыленного на уроке перцового баллончика
14-летний ученик распылил на уроке перцовый баллончик в подмосковной школе.
Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com
14-летний ученик распылил на уроке перцовый баллончик в школе в подмосковном Клину, сообщает Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, инцидент произошел утром в пятницу 29 сентября. Подросток распылил содержимое перцового баллончика под партой во время урока, чтобы уйти пораньше домой.
В результате нескольким детям в классе стало плохо, охранник учебного заведения вызвал скорую. Семерым пострадавших помощь оказали на месте, еще троих экстренно доставили в больницу с ожогами слизистой.
Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде подросток попал в больницу после драки в школьной столовой.