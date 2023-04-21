Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве и попали на видео

На кадрах видно, как верующие массово собрались на прилегающих к храму улицах Дурова, Щепкина и Выползовом переулке в ожидании праздничной службы. По данным РИА Новости, участие в торжественном намазе в Соборной мечети принимают более 100 тысяч мусульман.

Праздник Ураза-байрам приурочен к окончанию поста священного у мусульман месяца Рамадан. В этот день верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь. После этого все расходятся по домам и отмечают праздник в кругу семьи.

Ранее стало известно, что для празднования Ураза-байрама в Подмосковье организуют более 50 площадок.