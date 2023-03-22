В Подмосковье организуют более 50 площадок для празднования Ураза-байрама
Более 50 площадок организуют для празднования Ураза-байрама в Подмосковье.
Более 50 площадок для проведения молитв и мероприятий по случаю окончания мусульманского поста Рамадан и празднования Ураза-байрама организуют на территории Подмосковья. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) Рушан Аббясов.
Он уточнил, что на данный момент на территории области работают 9 мечетей и еще около 30 центров для мусульман. Площадки для проведения коллективного празднования 21 апреля 2023 года уже согласовали с местным правительством и администрациями.
Агентство напомнило, что в этом году священный для мусульман месяц Рамадан начинается с заходом солнца в среду, 22 марта, и завершится 21 апреля.
Ранее эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова рассказала, как выходить из голодания вечером в месяц обязательного для мусульман поста Рамадан.