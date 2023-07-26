12:09, 26 июля 2023
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В Москве малолетних детей госпитализировали после дезинсекции квартиры
Двух детей госпитализировали в Москве с отравлением после дезинсекции квартиры.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Двух детей в возрасте один и три года госпитализировали в Москве с отравлением после дезинсекции квартиры, сообщает MK.RU.
Инцидент произошел в квартире дома на улице Старый Гай на востоке города. По данным издания, мужчина провел дезинсекцию в съемной квартире средством «Агра». В это время мать с детьми оправилась на прогулку.
Через некоторое время после возвращения домой дети почувствовали недомогание, их увезли в больницу с признаками отравления. Предположительно, квартира к их возвращению недостаточно проветрилась.
Ранее в Москве 16-летний подросток съел на улице ягоды бузины и попал в больницу.