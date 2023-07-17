08:57, 17 июля 2023
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В Москве подросток съел ягоды бузины и попал в больницу
16-летнего подростка госпитализировали в Москве с отравлением ягодами бузины.
Фото: Gabriele Hanke / Globallookpress.com
16-летнего подростка госпитализировали с отравлением ягодами бузины, которые он сорвал и съел в районе Машкинского шоссе в Москве. Как сообщает SHOT, школьник сам вызвал себе скорую помощь, когда почувствовал недомогание.
В больнице у горожанина диагностировали отравление ядом растительного происхождения, сейчас он проходит лечение.
Издание напоминает, что в недозрелых плодах бузины красного и черного сорта содержаться алкалоиды — опасные для детей вещества, вызывающие колики. Эта ягода поспевает только в конце августа — начале сентября, уточнил SHOT.
Ранее агроном Викулов предупредил о риске отравиться ранними арбузами и дынями из-за нитратов.