В Москве подросток съел ягоды бузины и попал в больницу

16-летнего подростка госпитализировали с отравлением ягодами бузины, которые он сорвал и съел в районе Машкинского шоссе в Москве. Как сообщает SHOT, школьник сам вызвал себе скорую помощь, когда почувствовал недомогание.

В больнице у горожанина диагностировали отравление ядом растительного происхождения, сейчас он проходит лечение.

Издание напоминает, что в недозрелых плодах бузины красного и черного сорта содержаться алкалоиды — опасные для детей вещества, вызывающие колики. Эта ягода поспевает только в конце августа — начале сентября, уточнил SHOT.

Ранее агроном Викулов предупредил о риске отравиться ранними арбузами и дынями из-за нитратов.