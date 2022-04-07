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Детей создателя «Ералаша» обвинил в обмане адвокат его вдовы

Детей создателя «Ералаша» обвинил в обмане адвокат его вдовы
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Адвокат вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской рассказал об обмане со стороны детей режиссера из-за наследства. Его обвинение процитировала «Комсомольская правда».

Юрист отметил, что старшие дети умершего создателя «Ералаша» нарушили договоренность с его вдовой. «Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца, если Екатерина не будет бороться за "Ералаш". Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае, что сделано, то сделано. Судиться за "Ералаш" вдова уже не будет», — отметил он.

Грачевский скончался в январе 2021 года после заражения коронавирусом. Прощание с ним было организовано в Доме кино в открытом формате. Затем режиссера похоронили на Троекуровском кладбище, где спустя год открыли памятник.

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